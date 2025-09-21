फिलिस्तीन के समर्थन में डच सांसद ने अपनाया अनोखा अंदाज़

नीदरलैंड्स की संसद में बजट बहस के दौरान एक अनोखा राजनीतिक विरोध देखने को मिला जब पार्टी फॉर द एनिमल्स (PvdD) की नेता और सांसद एस्थर ओवेहैंड को फिलिस्तीनी झंडे के रंगों वाली ब्लाउज पहनने के कारण सदन से बाहर जाने का आदेश दिया गया। इसके बाद उन्होंने जो किया उससे सब हैरान रह गए।

संसद के अध्यक्ष और दक्षिणपंथी पार्टी PVV के नेता मार्टिन बोस्मा ने तटस्थ ड्रेसकोड का हवाला देकर ओवेहैंड को रोकने की कोशिश की। पहले उन्होंने संकोच दिखाया, लेकिन अन्य दलों के नेताओं के आपत्ति जताने के बाद इस बिना लिखे नियम को लागू कर दिया गया।

ओवेहैंड ने चुनौती दी कि यदि उन्होंने कोई नियम तोड़ा है तो उन्हें शारीरिक रूप से बाहर निकाला जाए। इसके बाद वह विरोध स्वरूप बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटीं, लेकिन इस बार उन्होंने तरबूज की डिज़ाइन वाली ब्लाउज पहनी हुई थी। तरबूज फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इस बार उन्हें बिना बाधा के अपने प्रस्ताव रखने का मौका मिला।