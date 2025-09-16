मिस्र और अवैध राष्ट्र इस्राईल में सैन्य टकराव की  आशंका 

ज़ायोनी सूत्रों ने चेतावनी दी है कि मिस्र की बढ़ती सैन्य शक्ति और दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए, निकट भविष्य में काहिरा और तल अवीव के बीच युद्ध छिड़ सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ज़ायोनी मामलों के विशेषज्ञ और इस्राईली सैन्य खुफिया के पूर्व अधिकारी ताल ऑरतान ने कहा है कि ज़ायोनी खुफिया एजेंसियों को मिस्र पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि काहिरा युद्ध की तैयारी कर रहा है।

वहीं, "इजरायल हयूम" ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि काहिरा और तल अवीव के राजनीतिक संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और शांति और संबंध बहाली के समझौते अब व्यावहारिक रूप से खत्म होते जा रहे हैं।

हिब्रू अख़बारों ने हाल के दिनों में अपनी सुर्खियों में लिखा कि मिस्र की सैन्य शक्ति तेज़ी से बढ़ रही है और अमेरिका, रूस और चीन के साथ हुई व्यापक सैन्य अभ्यासों के नतीजे में यह देश अपनी युद्धक तैयारियों को और मजबूत कर रहा है।