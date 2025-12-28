रूस आज़ाद फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन के अपने रुख पर अटल 

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन के समर्थन पर कायम हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को फिलिस्तीन-इस्राईल संघर्ष के न्यायसंगत समाधान पर कायम है।

उन्होंने कहा कि गज़्ज़ा और उसके आसपास की स्थिति चाहे जैसी भी हो, रूस फिलिस्तीन- इस्राईल संघर्ष के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनी ढांचे के आधार पर अपनी स्थिति की पुष्टि करता है।

लावरोफ़ ने कहा कि इस मुद्दे में मूल बात ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है और इसका समाधान एक ऐसे फिलिस्तीनी राज्य के गठन में है जो इस्राईल के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के तहत अस्तित्व में हो।