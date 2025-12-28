बैंगलोर, कांग्रेस सरकार ने चलाया 400 मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र 

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अवैध निर्माण के नाम पर मुसलिम बहुल फकीर कालोनी और वसीम लेआउट पर बुलडोज़र चला कर कम से कम 400 मुस्लिम घरों को उजाड़ दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक सरकार की कार्रवाई को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में अवैध निर्माण के नाम पर मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर तोड़ा जा रहा है।

तिरुवनंतपुरम से पिनराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बेंगलुरु के येलहंका इलाके के कोगिलु गांव में स्थित फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में हाल ही में हुई बुलडोज़र कार्रवाई का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में किए गए तोड़फोड़ अभियान ने उन्हें बेहद व्यथित किया है।