ईरान और क़तर की मांग, गज़्ज़ा और लेबनान पर हमले रोके इस्राईल 

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची और क़तर के प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक बातचीत में फिलिस्तीन, लेबनान और यमन के ताज़ा हालात पर विचार-विमर्श किया गया।

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची और क़तर के प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने फिलिस्तीन और लेबनान की गंभीर स्थिति पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ज़ायोनी सरकार लगातार युद्धविराम समझौतों का उल्लंघन कर रही है और गज़्ज़ा तथा लेबनान में आम नागरिकों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों पर बमबारी का सिलसिला अब भी जारी है।

दोनों नेताओं ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ज़ायोनी शासन को अपने वादों का पालन करने के लिए बाध्य करे और उसे नरसंहार, अवैध कब्जे और विस्तारवादी मंसूबों से रोके।

अब्बास अराक़्ची और शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने यमन में होने वाले ताज़ा घटनाक्रम अपर भी चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने यमन की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र की स्थिरता सभी देशों के आपसी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर निर्भर है।