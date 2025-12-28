डर के साये में जीने के लिए मजबूर हैं मुसलमान

देश में हिंदू संगठनों ने इतनी नफ़रत फैलाई है कि इसका असर गांवों और कस्बों में भी दिख रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम व्यापारी या कश्मीरी नौजवान इस नफरत का शिकार हो रहा है। हाल में हिमाचल प्रदेश में कई कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से जम्मू-कश्मीर के नेताओं में चिंता बढ़ गई है। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा से सांसद सज्जाद लोन ने भी अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ लॉ-एंड-ऑर्डर की समस्या समझना भारी भूल होगी।
श्रीनगर में शनिवार को आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। सज्जाद लोन ने कहा कि हाल के दिनों में उनके संसदीय क्षेत्र समेत कई इलाकों से उन्हें फोन आए हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरियों को डराने-धमकाने, काम छोड़ने और इलाका खाली करने की घटनाओं की जानकारी दी गई है।
