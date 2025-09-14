स्पेन के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों की सराहना की

स्पेन के प्रधानमंत्री पैट्रो सांचेज़ ने रविवार को मलागा में अपने भाषण में कहा कि उन्हें फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों और जनसमर्थन पर गर्व है। दरअसल, स्पेन में चल रही वुएल्टा साइक्लिंग रेस के दौरान गज़्ज़ा में हो रही तबाही के विरोध में फिलिस्तीन समर्थक समूहों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में कुछ जगहों पर रेस बाधित भी हुई और ज़ायोनी टीम प्रिमियर टेक की भागीदारी ने लोगों का ग़ुस्सा और बढ़ा दिया।

विभिन्न शहरों में हुए प्रदर्शनों ने साइक्लिंग टूर के कई चरणों को प्रभावित किया। कहीं चरण छोटे करने पड़े, तो कहीं प्रदर्शनकारियों के अचानक साइकिल ट्रैक पर आने से झड़पें भी हुईं। आयोजकों ने यहां तक आशंका जताई कि रेस पूरी हो पाएगी या नहीं।

सांचेज़ ने पहली बार इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों की भी सराहना करते हैं जो फिलिस्तीन जैसे इंसाफ़ी मक़सद, के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आज स्पेन मानवाधिकारों की रक्षा में एक चमकता हुआ उदाहरण बनकर सामने आया है।”

रेस के अंतिम चरण के लिए मैड्रिड में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगभग 1,100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

वहीं विपक्षी कंज़र्वेटिव पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनीज़ फ़ेइखो ने इन प्रदर्शनों को “शर्मनाक तस्वीर” बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि उसने इन्हें रोकने के बजाय बढ़ावा दिया जा रहा है।