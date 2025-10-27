तेहरान में ECO सम्मेलन शुरू, क्षेत्र में नई जुगलबंदी 

आज से तेहरान में 15 साल के अंतराल के बाद, आर्थिक सहयोग संगठन (ECO) के गृह मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। ईरान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अली ज़ेनीवंद के अनुसार, यह बैठक 27 और 28 अक्टूबर को होगी, जिसमें सदस्य देशों के गृह मंत्री भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि यह बैठक ईरान की पड़ोसी और समान विचार वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की नीति का हिस्सा है। ECO क्षेत्र लगभग 50 करोड़ की आबादी का है और इसमें ऊर्जा, उद्योग और भौगोलिक महत्व के विशाल अवसर हैं, जिन्हें मुक्त व्यापार समझौतों या व्यापार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ने बैठक में कई प्रस्ताव पेश करने का इरादा जताया है, जिनमें सदस्य देशों के बीच विशेष स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

ध्यान देने योग्य है कि ECO एक युरेशियाई राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जिसे 1985 में तेहरान में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

