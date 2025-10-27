संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षा एजेंसी बनाएगा इस्राईल

आई 24 न्यूज इस्राईल के अनुसार, इस्राईल कैबिनेट के निर्णय के तहत, एक नई कंपनी "Controp (UAE) Limited" अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) फ्री ट्रेड ज़ोन में स्थापित की गई है, और इसकी पूरी मालिकाना हक़ इस्राईली मूल कंपनी के पास होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी की गतिविधियाँ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल निगरानी सिस्टम के विपणन, बिक्री, तकनीकी समर्थन और रखरखाव से संबंधित होंगी, और संभावना जताई जा रही है कि कुछ उपकरण संयुक्त अरब अमीरात में भी उत्पादित किए जा सकते हैं।

इस परियोजना में शुरुआती निवेश लगभग 30 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की पूंजी और आंतरिक ऋणों से प्राप्त किया जाएगा, और इसका प्रबंधन एक इस्राईली द्वारा किया जाएगा। इस शाखा का पूर्ण नियंत्रण फिलिस्तीन पर कब्जे वाले इस्राईल स्थित मुख्य कंपनी के पास रहेगा।

इस्राईल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और स्वीकृति के तहत है, और इसमें संवेदनशील सुरक्षा जानकारी को बाहरी पक्षों तक लीक होने से रोकने के लिए कड़े उपाय किए गए हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित सूचना प्रणालियों को इस्राईल के मौजूदा सिस्टम से पूरी तरह अलग करना शामिल है।

इस सुरक्षा कंपनी की शाखा को संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करने के निर्णय को इब्राहीम समझौतों के बाद इस कंपनी की क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के विस्तार के रूप में देखा गया है।

इस दस्तावेज़ के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात को समुद्री और हवाई निगरानी प्रणालियों के लिए बढ़ती मांग का सामना करना पड़ रहा है, और इस देश की सुरक्षा और आर्थिक एजेंसियों ने इस्राईल से उन्नत तकनीकों प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है।

इस्राईली शासन ने बयान में कहा कि इस कंपनी की अबू धाबी में प्रत्यक्ष उपस्थिति से आदेशों की डिलीवरी समय कम होगा, तकनीकी सेवाएँ बेहतर होंगी, और संयुक्त अरब अमीरात के खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा, जबकि इज़राइली सुरक्षा उपकरणों के निर्यात से संबंधित सभी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा।

यह कंपनी जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से पंजीकृत की जाएगी।

इस योजना में शामिल एक इस्राईली अधिकारी ने आई 24 न्यूज से कहा: "यह कदम इस्राईल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करता है, और साथ ही, यह तल अवीव के सुरक्षा लाभों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है।"

