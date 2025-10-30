ईरान बना महिला वॉलीबाल में एशियन यूथ का चॅम्पियन 

ईरानी महिला वॉलीबॉल टीम ने बहरैन में चल रहे एशियाई यूथ गेम्स 2025 के फाइनल में इंडोनेशिया को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इससे पहले ईरानी टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से मात दी थी।

ध्यान रहे कि तीसरे एशियाई यूथ गेम्स 22 से 31 अक्टूबर तक बहरैन में आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्रतियोगिता 2026 में सेनेगल में होने वाले यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी है।

ईरान ने इन खेलों में भाग लेने के लिए 236 खिलाड़ियों का एक बड़ा दल भेजा है, जो अब तक शानदार प्रदर्शन कर रहा है।

