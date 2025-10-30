ग़ज़्ज़ा, इस्राईल ने 46 बच्चों समेत 104 लोगों की हत्या की 

अवैध राष्ट्र इस्राईल ने 9 अक्टूबर को लागू हुए सीजफायर के बावजूद एक बार फिर ग़ज़्ज़ा पर बर्बर हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 104 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 46 बच्चे शामिल हैं, जबकि 253 लोग घायल हुए। यह इस सीजफायर के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हालांकि बाद में ज़ायोनी सेना ने कहा कि सीजफायर फिर से बहाल हो गया है।

इस्राईल का दावा है कि हमास ने सीजफायर का उल्लंघन कर गज़जा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसी के जवाब में यह कार्रवाई की गई। दूसरी ओर, हमास ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह सीजफायर का पालन कर रहा है। हमलों में गज़जा सिटी, खान यूनुस, बेत लहिया और अल-बुरैज जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र निशाने पर रहे।