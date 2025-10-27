ईरान और ओमान कठिन समय में रहे साथ 

ईरानी राष्ट्रपति डॉ. मसऊद पिज़िश्कियान ने ओमान के गृह मंत्री सय्यद हमूद बिन फैसल अल-बूसईदी से मुलाकात के दौरान ईरान और ओमान के दीर्घकालिक, भाईचारे और सुखमय संबंधों को क्षेत्र में स्थिरता का कारण बताया और कहा कि दोनों देशों ने हर परिस्थिति में एक-दूसरे का साथ दिया है।

उन्होंने ओमान के मध्यस्थता प्रयासों और तेहरान और वाशिंगटन के बीच वार्ता की मेज़बानी की सराहना करते हुए कहा कि यह ओमानी नेतृत्व की समझदारी और शांति-प्रेमी सोच को दर्शाता है। ग़ज़्ज़ा के पीड़ित लोगों के समर्थन में ओमान का स्पष्ट दृष्टिकोण इस्लामी और मानवीय भावना का प्रतीक है।

ईरान के राष्ट्रपति ने उम्मत-ए-मुस्लिमा की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि सभी इस्लामी देश ग़ज़्ज़ा के लोगों का इसी भावना से समर्थन करते, तो आज क्षेत्र में दुःखद हालात नहीं होते।

मुलाकात के दौरान ओमानी गृह मंत्री ने ईरान की यात्रा और राष्ट्रपति से मुलाकात को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक, ईमानदार और विशेष प्रकृति के हैं।

उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति की इस्लामी देशों से संबंधों को मजबूत करने की नीति की सराहना की और कहा कि ओमान भी इसी भावना के साथ ईरान के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

