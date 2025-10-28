ईरान और सऊदी अरब स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत

ईरान और सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद रज़ा ज़फरकंदी ने रियाज़ में स्वास्थ्य निवेश सम्मेलन और वैश्विक स्वास्थ्य प्रदर्शनी के दौरान सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद अब्दुल रहमान अल-जलाजल से मुलाकात और वार्ता की।

इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, विज्ञान, शैक्षिक, शोध और शैक्षनिक क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने, जैसे कि प्रोफेसरों और छात्रों का आदान-प्रदान, संयुक्त कांग्रेस और विशेषज्ञ सम्मेलनों का आयोजन, और ईरान और सऊदी अरब के चिकित्सा विश्वविद्यालयों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।

दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के क्षेत्र में संयुक्त निवेश बढ़ाने और इन क्षेत्रों में मौजूदा अनुभवों और क्षमताओं का आपसी लाभ उठाने पर भी दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने जोर दिया।

ईरान और सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते के मसौदे की समीक्षा करते हुए, इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को अंतिम रूप देने में तेजी लाने पर जोर दिया।

ज़फरकंदी ने इस मुलाकात में स्वास्थ्य और विज्ञान कूटनीति को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया और अपने सऊदी समकक्ष को तेहरान यात्रा करने और स्वास्थ्य सहयोग को गहरा करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता जारी रखने के लिए आमंत्रित किया।

ईरान के स्वास्थ्य, चिकित्सा और शैक्षिक मंत्री एक उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों के प्रबंधकों के साथ सऊदी अरब यात्रा पर गए हैं ताकि वे रियाज़ में आयोजित होने वाली आठवीं वैश्विक स्वास्थ्य प्रदर्शनी (Global Health Exhibition 2025) में भाग ले सकें।