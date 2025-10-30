ग्रोसी जानता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिप्रिय 

ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बकाई ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख की भूमिका पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रोसी के भयावह बयानों के परिणामस्वरूप अमेरिका और इस्राईल के ईरान पर हमले का रास्ता तैयार हुआ। उन्होंने कहा, ग्रोसी को हमारे परमाणु कार्यक्रम के बारे में निराधार टिप्पणियों से बचना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक ग्रोसी ने कल दावा किया था कि वर्तमान में ईरान सक्रिय रूप से संवर्धन नहीं कर रहा है, लेकिन यूरेनियम भंडारण स्थलों के आसपास कुछ गतिविधियां देखी गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हालांकि एजेंसी के निरीक्षकों को ईरान की परमाणु सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में यह संकेत नहीं मिलता कि ईरान ने ज़ायोनी हमलों के बाद उच्च स्तर के यूरेनियम उत्पादन को तेज किया है।

ग्रोसी ने दावा किया कि निरीक्षकों ने उन स्थानों के आसपास गतिविधियां देखी हैं जहां यूरेनियम का भंडारण किया गया है।

उनके अनुसार, अधिक पहुंच न होने की स्थिति में एजेंसी को उपग्रह चित्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो केवल सीमित जानकारी प्रदान कर सकते हैं।



