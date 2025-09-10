स्पेन ने ज़ायोनी सेना के लिए अपने बंदरगाह और हवाई क्षेत्र बंद किए

स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज़ ने लाखों बेगुनाहों किई कातिल ज़ायोनी सेना के लिए स्पेन के बंदरगाह और हवाई क्षेत्र बंद करने किई खबर देते हुए कहा कि हमने फैसला किया है कि स्पेन के बंदरगाहों को उन ज़ायोनी जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे जो रक्षा प्रणालियाँ लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह भी निर्णय लिया है कि गज़्ज़ा पट्टी के निवासियों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी।

सांचेज़ ने कहा कि हमने तय किया है कि अपने हवाई क्षेत्र को उन सभी उड़ानों के लिए बंद करेंगे जो इस्राईल को हथियार या गोला-बारूद लेकर जाती हैं। हम उन परिवहन कंपनियों की गतिविधियों पर भी रोक लगाएंगे जो स्पेन के बंदरगाहों से ज़ायोनी सेना के लिए ईंधन की आपूर्ति करती हैं।

स्पेन सरकार इस्राईल के खिलाफ मौजूदा हथियार प्रतिबंध को लागू करने के लिए वैध कानून बनाएगी। ज़ायोनी शासन गज़्ज़ा में जो कर रहा है वह लोगों का सफाया है। जो भी सीधे नरसंहार में शामिल होगा, उसे स्पेन में प्रवेश से रोका जाएगा।