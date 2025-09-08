ज़ायोनी विदेश मंत्री ने स्पेन के खिलाफ ज़हर उगला, बताया यहूदी विरोधी

इस्राईल की आतंकवादी सरकार के विदेश मंत्री गिदेओन साइर ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ पर हमला बोलते हुए उन्हें "यहूदी विरोधी" करार दिया। यह बयान उस वक़्त आया जब सांचेज़ ने गज़्ज़ा में "नरसंहार रोकने" के लिए नौ बड़े क़दमों का ऐलान किया है।

साइर ने आरोप लगाया कि "सांचेज़ की भ्रष्ट सरकार अपने बड़े-बड़े घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगातार इस्राईल-विरोधी और यहूदी-विरोधी मुहिम चला रही है, जो अब सबके सामने साफ़ हो चुका है।

ज़ायोनी मंत्री ने कहा कि "स्पेन की उप-प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री योलांडा डियाज़ को इस्राईल में दाख़िल होने से रोका जाएगा और इस्राईल उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेगा।

इससे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज़ ने कहा था कि "हमें मध्य पूर्व में अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि "अब तक जो कुछ किया गया है, उससे फ़िलिस्तीन की जनता के दुख कम नहीं हुए हैं।

सांचेज़ ने कहा कि हमने फ़ैसला किया है कि स्पेन के बंदरगाह इस्राईल के उन जहाज़ों के लिए बंद रहेंगे जो सैन्य साज़ोसामान लेकर आते हैं। हमने तय किया है कि हमारा हवाई क्षेत्र उन तमाम जहाज़ों के लिए बंद रहेगा जो इस्राईल को हथियार या गोला-बारूद पहुंचाते हैं। हम उन तेल-टैंकरों को भी स्पेन के बंदरगाहों पर ठहरने से रोकेंगे जो ज़ायोनी फ़ौज को ईंधन सप्लाई करते हैं।