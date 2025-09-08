बेल्जियम गज़्ज़ा के समर्थन में विशाल प्रदर्शन, इस्राईल के बहिष्कार की अपील

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हज़ारों लोगों ने गज़्ज़ा के समर्थन में विशाल विरोध मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने , इस्राईल के बहिष्कार की अपील की और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता जताई।

पुलिस के अनुसार क़रीब 70 हज़ार लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया, जबकि आयोजकों ने यह संख्या 1.20 लाख बताई। प्रतिभागियों के हाथों में लाल बैनर और प्लेकार्ड थे, जिन पर गज़्ज़ा में जारी क़त्लेआम रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों और आयोजकों ने दुनिया भर की सरकारों, संस्थानों और कंपनियों से , इस्राईल के साथ हर तरह की साझेदारी ख़त्म करने और फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे ज़ुल्म के ख़िलाफ़ ठोस क़दम उठाने की मांग की।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि लोग कभी बर्लिन की दीवार गिरने का सपना देखते थे, और मेरा सपना है एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी राज्य का, ताकि फ़िलिस्तीनी भी आम क़ौमों की तरह ज़िंदगी गुज़ार सकें।

फ़िलिस्तीनी-बेल्जियन संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के क़दम गज़्ज़ा में जारी नरसंहार रोकने के लिए नाकाफ़ी साबित हुए हैं।