जर्मन चांसलर ने कहा, यूरोप के घटते प्रभाव से चिंतित है जर्मनी 

जर्मनी के चांसलर ने शुक्रवार को दुनिया भर में यूरोप की भूमिका कम होने पर चिंता जताई ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके। तुर्क न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ओलाफ शोल्त्स ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जो चीज मुझे चिंतित करती है और साथ ही परेशान भी करती है, वह यह सच्चाई है कि हम यूरोपीय के रूप में दुनिया में अपने हितों को बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमिका नहीं निभा रहे हैं।

अपने बात के सुबूत के रूप में उन्होंने उन्होंने विशेष रूप से यूक्रेन का उदाहरण दिया। शोल्त्स ने कहा कि हम वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने में सक्षम नहीं हैं। हम अमेरिका की मदद पर निर्भर हैं।

जर्मन नेता ने कहा कि इस बीच, चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश रूस के साथ नए सहयोग में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि, शोल्त्स ने इस तथ्य का स्वागत किया कि यूरोप एकता की नई भावना की ओर लौट रहा है।