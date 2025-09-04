नाइजीरिया में नाव दुर्घटना, 60 लोगों की मौत, कई लापता

नाइजीरिया के उत्तर-मध्य नाइजर राज्य में एक नाव के पलट जाने से कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई । इस घटना में दर्जनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।

स्थानीय सरकारी अधिकारी अब्दुल्लाह बाबा आरा ने कहा, “नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है और अभी भी हताहतों की संख्या बढ़ रही है।” उन्होंने बताया कि 10 लोगों की हालत गंभीर है और कई अन्य अभी भी लापता हैं। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, आपातकालीन कर्मी और स्थानीय गोताखोर पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं।

यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11 बजे हुई, जब बोर्गु स्थानीय सरकारी क्षेत्र में गौसावा के पास एक नाव एक पेड़ के ठूंठ से टकराकर पलट गई।

शगुमी के जिला प्रमुख सादु इनुवा मुहम्मद ने बताया कि नाव में 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।

नाइजीरिया में अक्सर नाव दुर्घटनाएँ आम हैं, जो अक्सर क्षमता से अधिक सामान लादने, खराब मौसम और संचालन संबंधी त्रुटियों के कारण होती हैं।