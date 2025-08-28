ईरान के खिलाफ यूरोपीय तिकड़ी ने स्नैपबैक मैकेनिज़्म लागू किया 

ईरान के खिलाफ साम्राज्यवादी धडे की साजिशें लगातार तेज़ होती जा रही है। इसी क्रम में रॉयटर्स ने दावा किया कि यूरोपीय ट्रोइका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखते हुए कहा है कि वह इस्लामिक गणराज्य ईरान के खिलाफ स्नैपबैक मैकेनिज्म सक्रिय कर रहे हैं ताकि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध फिर से लागू हो सकें।

इस पत्र के आधार पर रॉयटर्स ने दावा किया है, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद को एक बयान में कहा है कि "उन्होंने तेहरान के खिलाफ प्रतिबंधों को बहाल करने की क्षमता मध्य अक्टूबर में खोने से पहले ईरान के खिलाफ स्नैपबैक मैकेनिज्म सक्रिय करने का निर्णय लिया है।

इस से पहले वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आज संयुक्त रूप से सुरक्षा परिषद को ईरान के खिलाफ "स्नैपबैक" मैकेनिज्म सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने के अपने निर्णय की सूचना देने का इरादा रखते हैं।