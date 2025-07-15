नेतन्याहू को झटका, सहयोगी पार्टी ने समर्थन वापस लिया 

ज़ायोनी सरकार अपने एक सहयोगी चरमपंथी पार्टी के रुख से मुसीबत में फंस गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रमुख सहयोगी पार्टी ने मंगलवार को गठबंधन सरकार छोड़ने का एलान कर दिया है। इससे गज़्ज़ा युद्ध के इस महत्वपूर्ण समय में नेतन्याहू शासन के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया है।

नेतन्याहू सरकार की सहयोगी पार्टी यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म के दो गुटों ने कहा है कि वे एक विधेयक पर मतभेदों के चलते सरकार से किनारा कर रहे हैं। इसकी वजह वो बता रहे हैं कि उनके मतदाताओं के लिए व्यापक सैन्य मसौदा छूट को ये कानून बना देगा। इनमें ये कहा गया है कि उनके समुदाय के कई लोग सेना में भर्ती होने के बजाय यहूदी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इस ड्रॉफ्ट से नई समस्या पैदा होगी।