नाइजीरिया, 30 लोगों की हत्या, कई का अपहरण

अहलुल बैत अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, नाइजर पुलिस प्रवक्ता वासियु अबियोडुन ने कहा कि इस हमले में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई और कुछ का अपहरण कर लिया गया। हत्या और अपहरण की इस हालिया घटना ने अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश को हिलाकर रख दिया है।

पिछले वर्ष के अंत में, नाइजीरियाई अधिकारियों ने सूचना दी थी कि बंदूकधारियों ने देश के मध्य भाग में 28 मुस्लिम यात्रियों का अपहरण कर लिया था।

पुलिस बयान के अनुसार, इन यात्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे, इस काफिले पर तब हमला किया गया जब वे गाजी गांव की ओर जा रहे थे। स्थानीय मीडिया ने भी खबर दी कि यह समूह एक वार्षिक इस्लामिक समारोह में भाग लेने जा रहा था जब उन पर बंदूकधारियों ने हमला किया।

प्लेटो राज्य पुलिस कमान के प्रवक्ता अलाबू अल्फ्रेड ने मंगलवार को कहा कि पीड़ितों को बचाने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जांच टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।

उत्तरी और मध्य बेल्ट क्षेत्र के नाइजीरिया में वर्षों से अपहरण, डकैती और जातीय-धार्मिक हिंसा जारी है, और सशस्त्र गिरोह अक्सर यात्रियों, गांवों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं।

अपहरण की इस घटना से एक दिन पहले ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने नाइजर राज्य के पापिरी में कैथोलिक सेंट मैरी बोर्डिंग स्कूल से अपहरण किए गए लगभग 300 छात्रों के अंतिम समूह की रिहाई की घोषणा की थी।