वेनेजुएला की दो टूक, न बातचीत करेंगे, न पीछे नहीं हटेंगे

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कथित अपहरण के दावों के बाद कहा है कि देश को इतिहास का सबसे बड़ा अमेरिकी आक्रमण झेलना पड़ रहा है, जिसका जवाब वार्ता से नहीं बल्कि एकजुट लोकप्रिय जन प्रतिरोध से दिया जाएगा।

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका देश अमेरिका द्वारा हमले और आक्रमण का सामना कर रहा है, और यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसका इस देश को सामना करना पड़ा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे के बाद कि निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने उठा लिया है, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि जनता एकजुट है और इस आक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम कोई रियायत नहीं देंगे और अंततः हम ही विजेता होंगे।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने राष्ट्र का बचाव जारी रखेंगे और वेनेजुएला की स्वतंत्रता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन हमारे देश में डर और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम प्रतिरोध करेंगे और विदेशी आक्रमण के खिलाफ अपने देश का बचाव करेंगे।

उन्होंने कहा कि देश में एक जन आंदोलन का बिगुल बज चुका है और सभी लोग कमांडर इन चीफ के आदेशों का पालन करेंगे। वेनेजुएला की भूमि की रक्षा के लिए पूर्ण समन्वय मौजूद है और हमारा लक्ष्य साम्राज्यवादी खतरों का सामना करना है। हम इस युद्ध में विजयी होंगे और जीत हासिल करेंगे।