चीन की मांग,  राष्ट्रपति मादुरो को तत्काल रिहा को अमेरिका 

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया जारी है। चीन ने राष्ट्रपति मादुरो की शीघ्र रिहाई की मांग की है।

प्राप्त विवरण के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मांग की है कि वह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बिना किसी देरी के रिहा करे।

चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिका मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करे। चीन ने कहा कि वाशिंगटन को हालात को और बिगाड़ने के बजाय संवाद और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए।

बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार की रात वेनेजुएला पर हमला करके इस देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया था, जिस पर वैश्विक स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई।

कई देशों ने वाशिंगटन के इस कदम को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध बताया है।