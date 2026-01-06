ब्रिटेन में फिलिस्तीनी दूतावास का औपचारिक उद्घाटन



अहलुल-बैत न्यूज एजेंसी -अबना की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन में फिलिस्तीन के दूतावास का औपचारिक उद्घाटन सोमवार को एक संक्षिप्त समारोह में किया गया। फिलिस्तीनी राजदूत हुसाम ज़ोमलोत ने इस अवसर को ब्रिटिश-फिलिस्तीनी संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया।

समारोह को संबोधित करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक क्षण मनाया जा रहा है जब फिलिस्तीन राज्य के दूतावास को ब्रिटेन में पूर्ण राजनयिक दर्जा और विशेषाधिकारों के साथ स्थापित किया गया है। इस इमारत को इससे पहले फिलिस्तीनी मिशन के रूप में जाना जाता था।

फिलिस्तीनी मिशन को दूतावास का दर्जा तब दिया गया जब ब्रिटेन ने सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित अन्य देशों के साथ फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की। यह निर्णय गज़्ज़ा में मानवीय स्थिति पर विश्व समुदाय में उभरी चिंता के बाद सामने आया था।

पारंपरिक काले-सफेद फिलिस्तीनी स्कार्फ पहने फिलिस्तीनी राजदूत हुसाम ज़ोमलोत ने कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में एक मजबूत कदम है।

उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत इस ऐतिहासिक कदम के साथ होना आशा और दृढ़ता का प्रतीक है और यह इस बात की याद दिलाता है कि न्याय, गरिमा, समानता और पारस्परिक मान्यता के आधार पर शांति अनिवार्य है।

फिलिस्तीनी राजदूत के बाद संबोधित करते हुए ब्रिटिश राजनयिक प्रतिनिधि अलिस्टर हैरिसन ने इसे उम्मीद का पल बताया और कहा कि यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत है। उन्होंने फिलिस्तीनी राजदूत और उनकी टीम के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की।

दूसरी ओर, ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने इस सवाल पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या ब्रिटेन फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अपना दूतावास खोलने का इरादा रखता है।