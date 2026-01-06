ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित हरकत को लेकर क़तर ने दी चेतावनी 

अल-अरबी की रिपोर्ट के अनुसार, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने ईरान के बारे में बात करत हुए कहा कि क्षेत्र में ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित तनाव बढ़ाने से न केवल इसकी स्थिरता, बल्कि पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय खतरे में पड़ जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच सभी प्रयासों और परामर्श के समर्थक हैं। हम तेहरान और वाशिंगटन के संपर्क में हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने वाली किसी भी बातचीत का समर्थन करते हैं। ईरान के मुद्दे पर कूटनीतिक और राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए अभी भी गुंजाइश है।

कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान के एक अन्य भाग में सूडान संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सूडान के सशस्त्र गुटों के संपर्क में हैं ताकि मानवीय सहायता भेजना सुनिश्चित किया जा सके और इस सहायता के राजनीतिक और उपकरणात्मक उपयोग को रोका जा सके।

