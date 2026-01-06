गज़्ज़ा, ज़ायोनी हमलों में शहीद होने वाली की संख्या 71,000 से पार 

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय, ने रिपोर्ट दी है कि ज़ायोनी सेना के हमलों में गज़्ज़ा पट्टी में शहीदों की संख्या 71,391 और घायलों की संख्या 171,279 हो गई है।

शहाब न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गज़्ज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक ज़ायोनी सेना द्वारा गज़्ज़ा पट्टी पर हमलों में शहीदों और घायलों की ताज़ा संख्या घोषित की है।

गज़्ज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक ज़ायोनी सेना के हमलों के परिणामस्वरूप गज़्ज़ा पट्टी में 71,391 लोग शहीद हो गए हैं।

इस फिलिस्तीनी चिकित्सा संस्थान ने यह भी कहा कि इस पट्टी में युद्ध शुरू होने के बाद से ज़ायोनी सेना के हमलों में कुल घायलों की संख्या 171,279 हो गई है।

मंत्रालय ने घोषणा की कि पिछले कुछ घंटों में 2 शहीदों के शव अस्पताल लाए गए हैं। इस दौरान 10 लोग घायल भी हुए हैं।

गज़्ज़ा पट्टी में अभी भी हजारों लोग लापता और मलबे में दबे हुए हैं।