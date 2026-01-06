गज़्ज़ा में सेना नहीं भेजेगा अज़रबैजान 



अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी - अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयोव ने घोषणा की है कि देश का इरादा गज़्ज़ा समेत अपनी सेनाओं को देश की सीमाओं से बाहर किसी भी शांति अभियानों में भाग लेने के लिए भेजने का नहीं है।

रशिया टुडे के अनुसार, अलीयोव ने अज़रबैजानी टेलीविजन चैनलों से कहा कि बाकू गज़्ज़ा में शांति सेना की तैनाती से जुड़े कुछ मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रम्प की अध्यक्षता वाली अमेरिकी सरकार के संपर्क में था।

उन्होंने कहा, "हमने 20 प्रश्नों की एक सूची तैयार की और इसे अमेरिकी पक्ष को सौंप दिया। शांति सेना में हमारी भागीदारी असंभव है। अलीययोव ने कहा, "मैं अज़रबैजान की सीमाओं से बाहर सैन्य गतिविधियों में भाग लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता।"

इससे पहले, ज़ायोनी अखबार मआरीव ने गज़्ज़ा पट्टी में तैनाती के लिए बहुराष्ट्रीय बल के गठन में अज़रबैजान और अन्य इस्लामिक देशों की भागीदारी की संभावना की सूचना दी थी।