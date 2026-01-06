सऊदी अरब ने अमीरात को दिया झटका, हज़्रमौत पर किया कब्जा 

सारी दुनिया अमेरिका के वेनेजुएला पर अटैक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण पर टिकी थी वहीं दूसरी तरफ सऊदी ने भी खेल करते हुए यमन में यूएई को गहरी चोट दी।

यमन में पिछले दिनों सऊदी और यूएई के बीच टकराव बढ़ गया। 2015 से सऊदी गठबंधन के हमलों का सामना कर रहे यमन में सऊदी और यूएई आपसी हितों को लेकर टकरा गए हैं। यमन जनांदोलन के खिलाफ सऊदी और यूएई मिलकर इस देश में कहर बरपा रहे थे लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गए। यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) ने हाल के हफ्तों में हज़्रामौत और अल-मुहरा जैसे तेल-गैस वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था लेकिन, अब सऊदी ने यूएई को बढ़ी पटखनी दी है।

सऊदी समर्थित बल ने रविवार को STC से हज़्रामौत को फिर से हासिल कर लिया। इसी के बाद रविवार को सऊदी समर्थित बल यमन के मुकल्ला शहर में फैल गए। यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल (एसटीसी) ने सैन्य शिविरों से अपने बल हटा लिए हैं।