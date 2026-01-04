सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच युद्ध, यूएई समर्थित बलों पर हमला

यमन के हज़्रमौत प्रांत में सऊदी युद्धक विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात समर्थित ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं, जिससे यमन में सक्रिय तथाकथित सहयोगियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।

सऊदी युद्धक विमानों ने यमन के हज़्रमौत प्रांत के अल-खशा क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बलों पर कई हवाई हमले किए हैं।

यह हमले सऊदी अरब समर्थित दर अल-वतन बलों और संयुक्त अरब अमीरात समर्थित एसटीसी इकाइयों के बीच जारी लड़ाई के दौरान किए गए।

प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों पक्षों ने मध्यम और भारी हथियारों का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप इस रणनीतिक दक्षिणी प्रांत में तनाव में भारी वृद्धि हुई है।

इसी बीच, सऊदी लड़ाकू विमानों ने अल-खशा क्षेत्र में एसटीसी के ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया।

बता दें कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने इससे पहले एक बयान जारी किया था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को 24 घंटे के भीतर यमन से अपनी सभी सेनाएं वापस बुला लेने के लिए कहा गया था।