इस्राईल 300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं रुका, अब महिला पत्रकार का अपहरण 

300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं इस्राईल की खून की प्यास नहीं बुझ रही है। अब ज़ायोनी सेना ने वेस्ट बैंक से महिला पत्रकार का अपहरण कर लिया है।

ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा में चले लगभग दो सालों के जनसंहार में 300 पत्रकारों की हत्या की और उन पत्रकारों के साथ उनके 700 से ज्यादा परिजन भी मारे गए।

इसके बाद भी इस्राईल ने पत्रकारों को निशाना बनाना बंद नहीं किया है। ज़ायोनी सेना के आतंकियों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से एक फिलिस्तीनी महिला पत्रकार को अगवा कर लिया है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि ज़ायोनी सेना ने महिला पत्रकार को क्यों अगवा किया है।

ज़ायोनी सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक मिलिट्री रेड के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकार इनास इखलावी को अगवा कर लिया है। ज़ायोनी सेना ने तड़के सुबह फिलिस्तीनी पत्रकार इनास इखलावी के घर पर धावा बोला और उन्हें अगवा कर लिया, उन्हें अगवा किए जाने को लेकर कोई वजह नहीं बताई गई है।

वेस्ट बैंक में ज़ायोनी सेना द्वारा रेड के दौरान फिलिस्तीनी पत्रकारों, एक्टिविस्टों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकार समूहों ने पत्रकारों को निशाना बनाए जाने पर कई बार कहा है कि ज़ायोनी शासन पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाता है, ताकि फिलिस्तीन को लेकर मीडिया कवरेज को रोका जा सके और वहां की जमीनी हकीकत को दुनिया से छुपाया जा सके ।