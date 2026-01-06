दमिश्क से वार्ता को लेकर खुश नहीं है ज़ायोनी प्रधानमंत्री 

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी - अबना की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी स्रोतों ने खुलासा किया कि जायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पेरिस में सीरिया के साथ बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं।

येदिऊत अहरोनोत अखबार ने लिखा कि नेतन्याहू इस वार्ता को लेकर खुश नहीं हैं क्योंकि दमिश्क पिछली शासन व्यवस्था के पतन के बाद कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों से ज़ायोनी सेना की पूर्ण वापसी, साथ ही दक्षिणी सीरिया में 9 सैन्य ठिकानों और चौकियों को हटाने पर जोर दे रहा है।

सूत्र ने कहा कि नेतन्याहू सीरिया की इन मांगों के प्रति अपनी असहमति को छिपाते नहीं हैं, जबकि अमेरिकी सरकार इन मांगों को 'तार्किक' मानती है।

इस्राईल के चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस्राईल और सीरिया पर दबाव डालने के बाद पेरिस वार्ता शुरू हुई ताकि एक समझौता हो सके जो सीमाओं पर सुरक्षा स्थिरता ला सके; एक समझौता जो भविष्य में दोनों पक्षों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

कल सीरियाई प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले इस्राईली प्रतिनिधिमंडल में वाशिंगटन में ज़ायोनी राजदूत, नेतन्याहू के सैन्य सचिव और मोसाद प्रमुख पद के उम्मीदवार, और इस्राईल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख शामिल थे।

वहीं, सीरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व देश के विदेश मंत्री असद अल-शिबानी ने किया और जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के प्रमुख हुसैन सलामा भी इस बैठक में मौजूद थे।

