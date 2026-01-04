कारोबारी वर्ग इस्लामी व्यवस्था का वफादार स्तंभ, दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे

ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल-उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनेई ने कहा है कि व्यापारी वर्ग इस्लामी व्यवस्था और क्रांति के सबसे वफादार वर्गों में शामिल है और बाजार के नाम पर इस्लामी गणराज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुश्मन के दबाव के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

यह बात उन्होंने अमीरुल-मोमेनीन हज़रत अली के जन्मदिन के अवसर पर बारह दिनों के युद्ध के शहीदों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही, जिसमें हज़ारों परिवारों ने भाग लिया।

इस्लामी क्रांति के नेता ने देश में कई जगह हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें बड़ी संख्या व्यापारियों की थी और उनकी माँगें उचित और सही थीं।

उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट, कीमतों में अस्थिरता और व्यापारिक माहौल की अनिश्चित स्थिति से प्रभावित है, जिसके कारण उनकी चिंता जायज़ है और इस सच्चाई को देश के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं।

आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कहा कि देश के राष्ट्रपति और अन्य उच्चाधिकारी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हैं, हालाँकि इन कठिनाइयों में दुश्मन की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विदेशी मुद्रा की कीमतों में अस्वाभाविक उतार-चढ़ाव और बेकाबू वृद्धि दुश्मन की साजिश का नतीजा है, जिसे रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई जारी है।

इस्लामी क्रांति के नेता ने विरोध और अशांति के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि जायज़ विरोध समझ में आता है, लेकिन कुछ तत्व दुश्मन के इशारे पर व्यापारियों की माँगों को आधार बनाकर इस्लाम, ईरान और इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी और अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण विरोध करने वालों से बात करते हैं और अधिकारियों को भी यही करना चाहिए, लेकिन उपद्रवी तत्वों से बातचीत का कोई फायदा नहीं, ऐसे तत्वों को उनकी सीमा में रखना ज़रूरी है।

आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने दुश्मन की चालों से सावधान रहने पर ज़ोर देते हुए कहा कि दुश्मन हर अवसर से फायदा उठाने की कोशिश करता है, इसलिए देश की एकता, विश्वास, ईमानदारी और व्यावहारिक क्षेत्र में मौजूदगी निर्णायक महत्व रखती है। उन्होंने शहीद कासिम सुलेमानी का उदाहरण देते हुए कहा कि विश्वास, ईमानदारी और कार्य ही वे तत्व हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं।