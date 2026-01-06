रूस के सहयोग से देश भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का जाल बिछाएगा ईरान 

ईरान में रूस के व्यापारिक प्रतिनिधि अलेक्जेंडर एफिमोव ने सोमवार को एक साक्षात्कार में कहा है कि रूस की भागीदारी के साथ छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास ईरान के उन दूरदराज के इलाकों और औद्योगिक क्लस्टरों की जरूरत है जिन्हें बड़े ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने मीडिया को बताया कि ईरान में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। यह एक नया और लोकप्रिय समाधान है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों के लिए जिन्हें बिजली के एक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्रोत की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का बुशहर में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले से ही काम कर रहा है, जिसके अगले चरण का निर्माण रूसी सहयोग से जारी है। इस संयंत्र का पहला यूनिट, जो रूसी भागीदारी के साथ पूरा हुआ था, सितंबर 2011 में ईरान के राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा गया था।

संयंत्र के दूसरे चरण का निर्माण, जिसमें दो और यूनिट शामिल होंगे, इस समय जारी है। इसके अलावा, ईरान और रूस ने सितंबर 2025 के अंत में दक्षिणी ईरान के प्रांत होर्मोज़गान में नए हुर्मुज़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 25 अरब डॉलर मूल्य के चार ऊर्जा यूनिट बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

रूस और ईरान ने छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।