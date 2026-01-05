ज़ायोनी लेखक और राजनीतिक विश्लेषक "एरीस लुआल" ने चेतावनी दी है कि इस्राईल एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और आगामी चुनाव पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले अंतिम चुनाव हो सकते हैं।

उन्होंने मौजूदा सरकार के व्यवहार को जनमत की अवहेलना और मतदाताओं, यहां तक कि अपने समर्थकों के विश्वास को कमजोर करने का संकेत बताया, और इस बात पर जोर दिया कि यह व्यवहार एक स्वस्थ और स्वतंत्र चुनाव में जीत हासिल करने के प्रयासों के अनुरूप नहीं है।

लुआल ने हारेत्ज़ अखबार में अपने लेख में लिखा कि वर्तमान सरकार न्यायपालिका पर हमला करके, सुरक्षा बलों और पुलिस का राजनीतिकरण करके, सांस्कृतिक संस्थानों को कमजोर करके और खतरे एवं उकसावे वाली बयानबाजी को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक मानकों को ढहते हुए देखा है।

उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि ज़ायोनी पुलिस एक मंत्री के प्रबंधन के अधीन है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, और जब सरकार के कानूनी सलाहकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी कि इस मंत्री ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो इतमार बेन-गवीर ने जवाब दिया: "धोखेबाज, तुम किसी काम के नहीं हो।"

लुआल के अनुसार, यह दृष्टिकोण उम्मीदवारों और दलों को हटाकर चुनाव प्रक्रिया को नष्ट करने की प्रेरणा को दर्शाता है; एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव के समय के करीब आने पर इसकी अखंडता को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा।

उन्होंने चिंताजनक संकेतों की ओर भी इशारा किया, जैसे कि ऐसी नीतियां अपनाना जो सरकार के चुनावी आधार को हतोत्साहित करती हैं और घोटालों एवं संकटों के परिणामों की अनदेखी करती हैं, और निष्कर्ष निकाला कि मुख्य उद्देश्य चुनावों में स्वच्छ जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक वास्तविकता थोपना है।

ज़ायोनी राजनीतिक विश्लेषक ने चेतावनी दी कि खतरा सिर्फ एक चुनाव से कहीं अधिक है, और सरकारी संस्थानों को उनकी वास्तविक भूमिका से खाली करते हुए शासन प्रणाली के पुनर्निर्माण की एक परियोजना चल रही है, जिससे केवल एक औपचारिक चुनावी प्रक्रिया ही बचेगी, जो अधिनायकवादी प्रणालियों के समान है।

उन्होंने विपक्ष और जनता से सरलता से आशावादिता छोड़ने और पूरी गंभीरता के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया, क्योंकि अगर पॉपुलिस्ट धारा जीत जाती है, तो वह लंबे समय तक कायम रह सकती है, और इसका मुकाबला आज ही शुरू करना होगा।