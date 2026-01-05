  1. होम
  2. सेवा
  3. सऊदी अरब

यमन में संयुक्त अरब अमीरात समर्थित भाड़े के सैनिकों पर सऊदी की बमबारी 

5 जनवरी 2026 - 14:37
समाचार कोड: 1769825
यमन में संयुक्त अरब अमीरात समर्थित भाड़े के सैनिकों पर सऊदी की बमबारी 

कुछ दिन पहले ही सऊदी लड़ाकू विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यमन भेजे गए हथियारों के एक शिपमेंट को भी नष्ट कर दिया था, जो दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल के सैनिकों तक पहुंचने वाला था।

अरबी 21 की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी लड़ाकू विमानों ने पिछले दिन एक बार फिर यमन के दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) के संयुक्त अरब अमीरात-समर्थित भाड़े के सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने पूर्वी यमन के अल-मुहरा प्रांत में स्थित हैं।
जानकार सूत्रों के अनुसार इन हवाई हमलों का लक्ष्य अल-मुहरा प्रांत के केंद्र में स्थित अल-ग़ैज़ाह क्षेत्र में कमांड केंद्र था, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात-समर्थित भाड़े के आतंकी इस केंद्र को खाली करने से इनकार कर रहे थे।
इन हमलों के बाद, इन सैनिकों के लिए अल-मुहरा प्रांत से सुरक्षित निकासी और अदन की ओर भागने के लिए एक सुरक्षित गलियारा छोड़ा गया है।
कुछ दिन पहले ही सऊदी लड़ाकू विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यमन भेजे गए हथियारों के एक शिपमेंट को भी नष्ट कर दिया था, जो दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल के सैनिकों तक पहुंचने वाला था।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha