वेनेजुएला ने अमेरिकी हरकतों के खिलाफ ईरान के समर्थन की सराहना की

वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने अमेरिका के उस एकतरफा कदम की कड़ी निंदा करने में ईरान के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसमें वेनेजुएला की वायुसीमा को बंद करने की धमकी दी गई थी।

इवान खील पिन्टो ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में कहा कि बोलिवारी राज्य और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की ओर से वह ईरानी सरकार के इस साहसी और दृढ़ रुख के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं।

बयान में कहा गया कि ईरान का राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति साहसी रुख हमारे लोगों की भावना के पूरी तरह अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन और विमानन सुरक्षा के लिए खतरे जैसी चिंताएँ हमें न्याय, गरिमा और शांति से भरे विश्व के निर्माण के लिए एकजुट करती हैं।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला की वायुसीमा को बंद करने की घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून और हवाई परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए निंदा की।

अमेरिका ने अगस्त से मादक पदार्थों की तस्करी के बहाने वेनेजुएला के तट पर युद्धपोत, पनडुब्बी, सैन्य विमान और बल तैनात किए हैं, जिसमें लगभग एक-तिहाई अमेरिकी नौसैनिक बल क्षेत्र में तैनात हैं।