तल अवीव में पुर्तगाल के दूतावास के सामने हजारों जययोनी नागरिक बिना अपॉइंटमेंट के पुर्तगाली पासपोर्ट लेने या नवीनीकरण कराने के लिए कतार में खड़े हैं। दूतावास ने ‘Back to Past’ अभियान शुरू किया है, जिसमें लोग सिर्फ कतार में खड़े होकर जनवरी और फ़रवरी के महीनों में पासपोर्ट या पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

इस कतार में लोगों ने घंटों इंतजार किया, जबकि कुछ लंबी कतार देखकर वापस लौट गए। मक़बूज़ा फिलिस्तीन मे रह रहे कई ज़ायोनी नागरिक कहते हैं कि पासपोर्ट मिलने से यूरोप में पढ़ाई, यात्रा और नौकरी के अवसर खुलते हैं।

इस दौरान, 2023 से 2024 के सितंबर तक लगभग 90,000 ज़ायोनी मक़बूज़ा फिलिस्तीन छोड़कर यूरोप और अन्य देशों में चले गए। इस रिवर्स माइग्रेशन से ज़ायोनी सरकार को कर राजस्व में लगभग 1.5 अरब शेकेल (395 मिलियन डॉलर) की कमी हुई है। विशेषज्ञ इसे बढ़ती रिवर्स माइग्रेशन की गंभीर चुनौती मान रहे हैं।