लेबनान के आंतरिक मामलों में ईरान का कोई दखल नहीं 

ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम लेबनान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते। ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा कि ईरान लेबनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी संवाद का स्वागत करता है।

ईरानी विदेश ने शुक्रवार को अपने एक्स (X) अकाउंट पर एक पोस्ट में लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे सम्मानित मित्र विदेश मंत्री लेबनान, ने एमटीवी लेबनान को दिए इंटरव्यू में मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित किया है।

अराक़्ची ने आगे कहा कि हम लेबनान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन ईरान और लेबनान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसी भी बातचीत का स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। मैं अपने समकक्ष यूसुफ को तेहरान आने का निमंत्रण देता हूँ, और यदि मुझे बेरूत आने का निमंत्रण दिया जाता है तो मैं उसे खुशी से स्वीकार करूँगा।

