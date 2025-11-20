इस्राईल के हमलों के बाद लेबनान ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग

लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बर्री ने सरकार से मांग की है कि दक्षिण लेबनान पर इस्राईली हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोगों के घायल होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने के लिए कदम उठाए जाएँ।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, बर्री ने कहा कि इस्राईल ने फिर से अपने हमले में आम नागरिकों, बच्चों और छात्रों को निशाना बनाया है और खुद को जवाबदेही से ऊपर समझता है।

न्यूज एजेंसी अनातोली के मुताबिक, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक इस्राईली ड्रोन हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जो एक स्कूल बस के पास चल रही थी। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया और 11 लोग घायल हुए। यह घटना दक्षिणी लेबनान के अल-तैरी में हुई।

बर्री ने कहा कि लेबनान का फ़र्ज़ है कि वह अपने वैध अधिकार की रक्षा के लिए और इस्राईल की बार-बार की गई उल्लंघनों की निंदा करने के लिए तुरंत सुरक्षा परिषद की बैठक की माँग करे।

बता दे कि इस्राईल संघर्ष विराम के बावजूद हर दिन लेबनान पर बर्बर हमले करते हुए युद्धविराम का उल्लंघन कर रहा है, जिससे अब तक सैंकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए हैं।