चीनी राष्ट्रपति से मुलाक़ात को ट्रम्प ने बताया अभूतपूर्व 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने चीन पर लगाए गए टैरिफ को 57 प्रतिशत से घटाकर 47 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

ट्रम्प ने कहा कि यह निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि चीन दोबारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा, दुर्लभ खनिजों का निर्यात जारी रखेगा, और गैरकानूनी फेंटानिल के व्यापार के खिलाफ कदम उठाएगा।

यह घोषणा दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में शी जिनपिंग के साथ आमने-सामने मुलाकात के तुरंत बाद की गई। यह 2019 के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक थी, जिसे ट्रम्प के व्यस्त एशियाई दौरे का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

बुसान से प्रस्थान के बाद राष्ट्रपति के विमान “एयर फोर्स वन” में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रम्प ने कहा, मेरे विचार में यह एक असाधारण बैठक थी। चीन पर लगाए गए टैरिफ को 57 प्रतिशत से घटाकर 47 प्रतिशत किया जाएगा।”

ट्रम् प के इस बयान के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में तेज़ उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जबकि एशियाई और यूरोपीय बाज़ारों के प्रमुख सूचकांक मुनाफे और नुकसान के बीच झूलते रहे।

यह मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान लगभग दो घंटे चली। बैठक के अंत में ट्रम् प ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, उन्हें उनकी कार तक छोड़ने गए, और फिर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए।

