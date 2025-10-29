अमेरिकी दूत की लेबनानी सत्ताधारियों से मुलाकात; विभिन्न मुद्दों पर बातचीत

अमेरिकी दूत मॉर्गन ओर्टागस ने बेरूत में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और संसद के अध्यक्ष नबीह बरी से अलग-अलग मुलाकात कीं, जिनमें हथियारों के नियंत्रण, दक्षिणी लेबनान की स्थिति और इस्राईल के साथ संभावित वार्ता पर चर्चा की गई।

मॉर्गन ओर्टागस ने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन से मुलाकात में लेबनानी सेना के हथियारों से संबंधित मामलों पर बात की।

इस बैठक के दौरान ओर्टागस ने जानबूझकर मीडिया को दूर रखा और यह संदेश देने की कोशिश की कि लेबनान में उनकी भूमिका केवल सैन्य और सुरक्षा मामलों तक सीमित है, और जब तक अमेरिका का नया राजदूत बेरूत नहीं पहुंचता, राजनीतिक विषय उनकी कार्यसूची में शामिल नहीं होंगे।

ओर्टागस ने संसद के अध्यक्ष नबीह बरी से भी मुलाकात की, जिसमें दक्षिणी लेबनान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई।अल-अहद न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार, ओर्टागस ने नबीह बरी को दो प्रस्ताव दिए, एक प्रत्यक्ष वार्ता के लिए और दूसरा अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए।

नबीह बरी ने जवाब में कहा कि युद्धविराम के लागू होने और द्विपक्षीय समझौतों की निगरानी की जिम्मेदारी समिति की है। उन्होंने कहा कि लेबनान अपने वादों पर कायम है और आवश्यक है कि इस्राईल को भी इन समझौतों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए।