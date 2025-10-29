  1. होम
  2. सेवा
  3. फ़िलिस्तीन

गज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना के बर्बर हमले, 18 से अधिक लोगों की मौत 

29 अक्तूबर 2025 - 14:25
समाचार कोड: 1744242
गज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना के बर्बर हमले, 18 से अधिक लोगों की मौत 

वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्राईल ने गज़्ज़ा में हमले करने के अपने फैसले के बारे में अमेरिका को सूचित कर दिया था।

अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते के बाद एक बार फिर आतंकी ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा पर हमले शुरू कर दिए हैं जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई। आईडीएफ ने कहा कि यह हमला प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गज़्ज़ा पट्टी में तुरंत हमले करने के निर्देश के बाद हुआ है।

वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्राईल ने गज़्ज़ा में हमले करने के अपने फैसले के बारे में अमेरिका को सूचित कर दिया था।

गज़्ज़ा नागरिक रक्षा ने बताया कि गज़्ज़ा शहर के अल-सबरा इलाके में एक हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। दक्षिणी शहर खान यूनुस में एक अन्य हमले में दो बच्चों और एक महिला सहित पांच लोग मारे गए। इस बीच, अल शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा कि उत्तरी गज़्ज़ा में चिकित्सा सुविधा के पास कम से कम तीन विस्फोट सुने गए। 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha