  1. होम
  2. सेवा
  3. फ़िलिस्तीन

इस्राईल में बढ़ रहा है आंतरिक तनाव, हम अमेरिका पर निर्भर नहीं 

26 अक्तूबर 2025 - 15:42
समाचार कोड: 1743021
इस्राईल में बढ़ रहा है आंतरिक तनाव, हम अमेरिका पर निर्भर नहीं 

इस्राईल के आंतरिक नेताओं ने इसे गलत रणनीति बताया है और स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं, वित्त मंत्री ने वेस्ट बैंक पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने और फिलिस्तीनी राज्य गठन के विचार को रोकने पर जोर दिया।

इस्राईल में बढ़ते आंतरिक तनाव के बीच ज़ायोनी नेताओं ने कहा है कि हम अमेरिका के अधीन नहीं हैं और अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। हाल की घटनाओं और विश्लेषण के अनुसार, इस्राईल की अमेरिकी नीतियों पर बढ़ती निर्भरता और आंतरिक राजनीतिक चुनौतियां देश की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं।

ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संबंधों के कारण इस्राईल को पश्चिमी देशों और अमेरिकी डेमोक्रेट्स का समर्थन कम मिला है, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति कमजोर हुई है। मक़बूज़ा फिलिस्तीन की सुरक्षा और गज़्जा मामलों में अमेरिकी सैन्य आधार का महत्व यह दर्शाता है कि इस्राईल पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया है।

इस्राईल के आंतरिक नेताओं ने इसे गलत रणनीति बताया है और स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं, वित्त मंत्री ने वेस्ट बैंक पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने और फिलिस्तीनी राज्य गठन के विचार को रोकने पर जोर दिया।

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका पर निर्भरता और आंतरिक तनावों के कारण इस्राईल की रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव आ सकते हैं।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha