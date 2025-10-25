रूस ने ईरान और इस्राईल के परमाणु मामले का मुख्य जिम्मेदार अमेरिका को बताया है। विएना में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने कहा है कि ईरान के परमाणु मामले की वर्तमान जटिल स्थिति का मूल कारण अमेरिका और इस्राईल की आक्रामक नीति है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा कि आने वाले तीन हफ्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होगी। यह पिछले दस वर्षों में पहला अवसर होगा जब यह समीक्षा संयुक्त राष्ट्र की संकल्प 2231 के तहत निगरानी के प्रकाश में नहीं होगी, क्योंकि यह संकल्प अब कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी है।

उल्यानोव ने कहा कि अब IAEA के महानिदेशक केवल समग्र सुरक्षा उपायों पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जो इस बात का संकेत है कि ईरान परमाणु समझौते के तहत निगरानी का दायरा सीमित हो गया है। उन्होंने इस स्थिति को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राईल की आक्रामकता का परिणाम बताया।

ध्यान देने योग्य है कि ईरान और छह प्रमुख वैश्विक शक्तियों (P5+1) के बीच जुलाई 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में कमी, सेंट्रीफ्यूज की संख्या में कमी, और अराक रिएक्टर के पुनःसंरचना की तैयारी की घोषणा की थी। हालांकि, पश्चिमी देशों ने, यहां तक कि ओबामा प्रशासन के दौरान भी, ईरान से किए गए आर्थिक वादों को पूरा करने में विफल रहे। इसके बाद, 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने एकतरफा रूप से समझौते से अलग होने का निर्णय लिया, और यूरोपीय वित्तीय प्रणाली INSTEX भी ईरान को प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने में सफल नहीं हो पाई।

18 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र की संकल्प 2231 की अवधि स्वतः समाप्त हो गई, जिससे JCPOA का कानूनी दौर भी औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।