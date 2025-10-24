ज़ायोनी मंत्री ने किया सऊदी अरब का अपमान, ऊंट चराओ 

ज़ायोनी मंत्री ने सऊदी अरब को उसकी हैसियत बताते हुए खबरदार किया कि अगर तुमने फ़िलिस्तीन देश की शर्त रखी, तो समझौता भूल जाओ।

इस्राईल के वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोतरीच ने सऊदी अरब को लेकर बेहद अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रियाज़ इस्राईल से संबंध सामान्य करने की शर्त के तौर पर फ़िलिस्तीन देश की स्थापना मांगेगा, तो हम उनसे कहेंगे, नहीं दोस्तों, शुक्रिया, आप अरब रेगिस्तान में ऊंट चराना जारी रखें।

स्मोतरीच का यह बयान भारी आलोचना का कारण बना है, ख़ास तौर पर उस समय जब खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगले महीने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करने वाले हैं।

टाइम्स ऑफ इस्राईल के अनुसार, ट्रम्प इस मुलाक़ात में अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे, वही समझौता जिसके तहत पहले यूएई और बहरैन ने इस्राईल से रिश्ते सामान्य किए थे।