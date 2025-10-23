वेस्ट बैंक पर इस्राईल का धावा, क़ुद्स् में कई घायल 

अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेना ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में कई इलाकों पर धावा बोला, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी क़ुद्स् में कम से कम तीन फ़िलिस्तीनी घायल हो गए।

फ़िलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार, ज़ायोनी सैनिकों ने अल-ख़लील, पूर्वी नाब्लस और तूबास सहित कई क्षेत्रों पर हमले किए।

जानकारी के मुताबिक, क़लंदिया शरणार्थी शिविर के बाहरी हिस्से में ज़ायोनी सेना की गोलीबारी से तीन फ़िलिस्तीनी घायल हुए, जबकि कैंप के प्रवेश द्वार पर फ़िलिस्तीनी युवाओं और ज़ायोनी सेना के बीच झड़पें भी हुईं।

दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के बसने वालों द्वारा 5,834 हमले दर्ज किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, केवल अक्टूबर 2025 में ही 381 हमले हुए जिनमें फ़िलिस्तीनियों पर शारीरिक हमले, संपत्ति की तोड़फोड़, और खेती व ज़मीनों पर कब्ज़ा शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर 2023 से अब तक ऐसे हमलों में 29 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 159 घायल हुए हैं।

इसके साथ ही यहूदी उपनिवेशवादियों ने 693 बार गोलियां चलाईं और 692 बार पथराव की घटनाएं कीं। दूसरी तरफ ज़ायोनी संसद ने उस समय वेस्ट बैंक को आधिकारिक रूप से इस्राईल में मिलाने का कानून पारित कर दिया है।