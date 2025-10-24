हिज़्बुल्लाह जैसी एक और शक्ति को जन्म देगी ट्रम्प की गज़्ज़ा योजना 

अमेरिकी पत्रिका नेशनल इंटरेस्ट ने अपने एक विश्लेषण में कहा है कि ट्रम्प का ग़ज़्ज़ा प्लान, दूसरा हिज़्बुल्लाह पैदा कर सकता है। अमेरिकी पत्रिका नेशनल इंटरेस्ट ने अपने ताज़ा विश्लेषण में डोनाल्ड ट्रम्प के ग़ज़्ज़ा में स्थायी शांति स्थापित करने वाले प्रस्ताव पर गंभीर संदेह जताया है। पत्रिका का कहना है कि यह योजना क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह जैसी नई ताकत के उभरने की ज़मीन तैयार कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, सीजफायर लागू करने की गारंटी बेहद कमजोर है, खासकर तब जब अमेरिकी प्रशासन का ध्यान अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित है।

नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा कि “यह दौर हमास के लिए एक अवसर बन सकता है, जिसमें वह खुद को एक ‘वैध शासक संस्था’ के रूप में पेश करके अपनी सैन्य और संगठनात्मक संरचना को फिर से मज़बूत करे।”

पत्रिका के मुताबिक, हमास ने योजना के शुरुआती चरणों को स्वीकार तो किया है, लेकिन अपने हथियार छोड़ने से साफ इनकार किया है। सीज फायर के ऐलान के बाद जारी बयान में हमास ने स्पष्ट कहा, “हम अपने हथियार कभी नहीं सौंपेंगे।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ग़ज़्ज़ा पर नियंत्रण का मुद्दा अब भी किसी भी भावी समझौते की सबसे बड़ी बाधा है।

हालाँकि हमास ने संकेत दिया है कि वह कुछ आक्रामक हथियारों, जैसे रॉकेट लांचर्स से पीछे हट सकता है, लेकिन वह हल्के हथियार, जो आंतरिक नियंत्रण और विरोधियों को दबाने में काम आते हैं, नहीं छोड़ेगा।

नेशनल इंटरेस्ट के विश्लेषक का मानना है कि हमास की दीर्घकालिक रणनीति यह है कि वह भावी फ़िलिस्तीनी शासन ढाँचे में आधिकारिक प्रतिनिधित्व हासिल करे — ऐसा प्रतिनिधित्व जो उसे राजनीतिक वैधता तो दे, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति को समाप्त न करे।