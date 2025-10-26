लेबनान पर इस्राईल ने फिर किए बर्बर हमले, एक जवान शहीद 

ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ायोनी सेना के ड्रोन ने दक्षिण लेबनान के अल-कलीला इलाके में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया, जिससे एक व्यक्ति शहीद हो गया।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण लेबनान में इस्राईल की एक और घुसपैठ के दौरान यह हमला हुआ। लेबनानी सूत्रों के मुताबिक, ज़ायोनी सेना के ड्रोन ने सूर शहर के पास अल-कलीला इलाके में मोटरसाइकिल को निशाना बनाया, और सवार व्यक्ति मौके पर ही शहीद हो गया। अभी तक शहीद व्यक्ति की पहचान सामने नहीं आई है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ज़ायोनी बल दक्षिण लेबनान में युद्धविराम का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं।

पिछले दिन भी नबातिया के हरूफ इलाके में इस्राईली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति शहीद हुआ था, जबकि कुछ दिन पहले अल-मसीलह इलाके में इस्राईली हमले के कारण 300 से अधिक निर्माण मशीनें और भारी उपकरण नष्ट हो गए थे।