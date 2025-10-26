ईरानी संसद ने एआई बोर्ड के गठन को मंजूरी दी 

ईरानी संसद ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संस्था के गठन को मंजूरी दे दी है, जो एक स्वतंत्र संस्था के रूप में राष्ट्रपति की निगरानी में काम करेगी। इस संस्था का उद्देश्य देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र को व्यवस्थित करना और राष्ट्रीय स्तर पर इसे बढ़ावा देना है।

जानकारी के अनुसार, संसद की बैठक में सदस्यों ने राष्ट्रीय AI बिल की धारा 3 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत मौजूदा राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करते हुए एक स्वायत्त संस्था स्थापित की जाएगी।

संस्था का सचिवालय राष्ट्रपति के अधीन काम करेगा और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। इसके प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।

कानून के लागू होने के तीन महीने के भीतर, संस्था को अपना संवैधानिक ढांचा तैयार करना होगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, योजना और बजट, विज्ञान मंत्रालय, स्वास्थ्य, आईसीटी, श्रम और शिक्षा सहित अन्य संस्थाएँ शामिल होंगी। यह संवैधानिक ढांचा कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम ईरान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन को संस्थागत रूप देने और राष्ट्रीय नीति निर्माण में इसके एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।